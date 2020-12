Il pensionato incontra i parenti alla finestra e suona:”Uno dei migliori momenti della vita”

Il toccante incontro con i suoi parenti (foto sopra) alla finestra di Natale, il punto che Cà d’Industria ha realizzato in tutte le sue sedi per permettere – in totale sicurezza – l’incontro tra degenti e figli o nipoti in questo periodo pre-natalizio. E poi il suo personale – e bellissimo show – al pianoforte. Ecco qui il video (che pubblichiamo su gentile concessione dei parenti e della struttura comasca) di Fermo Cantaluppi, uno degli ospiti della struttura di Rebbio in via Varesina. E’ avvenuto oggi. Emozionato e felice per avere visto i parenti poco prima, si è messo a suonare. Eddc alle infermiere che gli chiedevano conto, ha risposto sorridendo:”Uno dei più belli incontri della mia vita”. A conferma come questa finestra di Natale rappresenta una sorta di toccasana per chi è costretto a restare qui – senza contatto diretto – con figli, nipoti o altri familiari.

Nelle scorse settimane ( articolo qui sotto) avevano anche fatto una presa diretta dalla struttura di via Bignanico (Le Camelie) dove avvengono – pure qui – incontri giornalieri tra chi è costretto a restare “recluso” per il timore dei contagi da Covid ed i parenti. Commovente anche questo faccia a faccia.

E settimana prossima saremo ancora a Rebbio – all’antivigilia di Natale – per raccontare altri incontri alla Finestra. Commoventi e in tutta sicurezza in periodo di piena Pandemia bis.