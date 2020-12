Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti (-137). A fronte di 33.846 tamponi effettuati sono 2.744 i nuovi positivi (8,1%). I guariti/dimessi sono 2.515 oggi, quasi stesso numero dei mpositivi in Regione. 60 le persone decedute – diverse anche da noi – e nel comasco i contagi sono diventati 183, in calo rispetto ai giorni scorsi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 33.846 totale complessivo: 4.580.347

i nuovi casi positivi: 2.744 (di cui 201 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 363.044 (+2.515), di cui 4.287 dimessi e 358.757 guariti

in terapia intensiva: 602 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.656 (-137)

i decessi, totale complessivo: 24.225 (+60)

I nuovi casi per provincia: