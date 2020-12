Domenica il “Canto di Natale”, spettacolo online per famiglie

Mancano poche caselline da aprire nei calendari dell’avvento e tutti i bambini sono impazienti di aprire quella del 25 dicembre. Prima, però, c’è un appuntamento da non perdere. Domenica 20 dicembre dalle ore 15 sarà online lo spettacolo Canto di Natale. Lo spettacolo fa parte della rassegna online pensata da TeatroGruppo Popolare nell’ambito della stagione La Domenichina dei piccoli, con il contributo di Fondazione Cariplo per il progetto La lingua salvata del presente.

La stagione per famiglie intende ricreare l’atmosfera delle feste natalizie in cui i componenti parentali si sono spesso ritrovati nelle sale cinematografiche, in questo momento purtroppo non agibili.

Charles Dickens scrisse A Christmas Carol (Canto di Natale) nel 1843. La favola diventò una delle più famose della raccolta Libri di Natale. Ancora oggi è uno dei racconti sul Natale più commoventi e all’epoca rappresentò una forte critica alla società. La favola di Dickens racconta la storia di un uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia e ed è incapace di apprezzare le piccole cose, tra cui la semplicità del calore regalato dal Natale. L’intera vicenda, ci verrà raccontata da due elfe in procinto di addobbare l’albero natalizio e di partecipare per l’ennesima volta alla gara di racconti che ogni anno viene effettuata nel mondo delle fiabe, mondo in cui si muovono anche le statuine del presepio che di notte, mentre gli uomini dormono, possono finalmente animarsi.

Regia di Giuseppe Adduci

Con Cosetta Adduci, Virginia Adduci

I prossimi appuntamenti della rassegna prevedono:

Il piccolo musical del Piccolo Principe – domenica 27 dicembre, ore 15.00

Storia del pupazzo di neve – domenica 3 gennaio, ore 15.00

Attraverso i canali social di TeatroGruppo Popolare verrà reso noto il link cui accedere per vedere lo spettacolo. La visione è gratuita. Chi volesse contribuire ai progetti di TeatroGruppo Popolare può inviare la propria offerta per un biglietto solidale all’indirizzo info@teatrogruppopopolare.it, tramite cui verranno in seguito comunicate le modalità di donazione.

Per informazioni: info@teatrogruppopopolare.it; 3493326423-3387985708