Conversescion 18 dicembre – Susy Zappa e Monica Gabetta Tosetti

Due belel compagne di viaggio più altri amici, cosa c’è di meglio per chiudere l’ultima settimama prima di Natale! Susy Zappa, scrittrice e viaggiatrice, Monica Gabetta Tosetti stilista ma anche medico estetico, insomma c’è molto di che “conversescionare” attorno alle feste. Oggi facciamo i compliementi in diretta a Paolo Lopriore chef del ristorante Il Portico di Appiano Gentile insignito del prestigioso Premio Artusi per la cultura culinaria insieme a sua madre Rosa Soriano sua partner dietro i fornelli. Infine ne Il Posto della Viola si parla di come questo Natale particolare ci da l’occasione per fermarci un attimo, spogliarci di tante sovrastrutture e riflettere su cosa è importante e cosa secondario nelal nostra vita.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-18122020/