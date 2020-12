Un Natale sostenibile al Mercato dei produttori di Como – Rebbio

Sabato 19 dicembre la magia del Natale arriva al Mercato dei produttori di Como Rebbio e trasforma l’appuntamento settimanale in un momento di solidarietà e sostegno al territorio con tanti espositori. Oltre agli abituali produttori a km 0, infatti, sabato 19 dicembre, dalle 8 alle 16.30, saranno presenti altri produttori, artigiani e associazioni locali da cui acquistare prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente e del lavoro, per dare un contributo concreto e significativo all’economia territoriale sostenibile in questo periodo difficile. Inoltre, saranno proposti anche laboratori natalizi gratuiti a tema sostenibilità per bambini e adulti.

IL PROGRAMMA

Il Mercato sarà aperto al pubblico dalle 8 alle 16.30 e sia al mattino sia al pomeriggio sono previsti laboratori:

Ore 10-11 e ore 15-16 Non tutte le stelle brillano, lettura di un racconto con a seguire laboratorio per bambini (6-10 anni) a cura di Associazione Battito d’ali (iscrizione obbligatoria)

Ore 10-11.30 e ore 14.30-16 Il Natale di Dorothy, piccole narrazioni diffuse per bambini (4-10 anni) a cura di Associazione Luminanda (senza iscrizione, attività continuativa con al massimo 3 bambini alla volta)

Ore 13.45-14.45 Il centrotavola di Natale, laboratorio creativo per adulti a cura di Atelier delle pulci di Elena Mambretti (iscrizione obbligatoria)

Ore 14.30-15.30 Chi mi racconta il Natale?, letture animate per bambini (4-8 anni) a cura di A Voce Alta Como, con Gabriella Bonanomi, Lorena Mantovanelli e Laura Spreafico (iscrizione obbligatoria)

Tutte le attività in programma sono gratuite e saranno a tema natalizio, con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità → Iscrizioni QUI

Per la sicurezza e la salute dei partecipanti, l’accesso al Mercato sarà contingentato e sia l’afflusso interno sia i laboratori saranno gestiti nel rispetto delle indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2.

GLI OBIETTIVI

Un Natale Sostenibile nasce per mettere in mostra e far conoscere in modo empirico e reale, andando oltre a slogan propagandistici, le buone pratiche di sostenibilità del territorio, che l’Associazione L’isola che c’è e gli altri partner organizzativi portano avanti da tempo e sostengono nel loro operato quotidiano.

Durante l’evento saranno promossi stili di consumo e scelte di vita etiche ed ecologiche, filiere corte, produzioni locali e il contatto diretto produttore-consumatore, prodotti di qualità, originali e “buoni” (per chi li fa e per chi li sceglie), associazioni e organizzazioni no profit territoriali.

In questo anno così faticoso per le attività produttive, commerciali e per i cittadini tutti, l’appuntamento ha poi un significato speciale e importante: vuole essere un’occasione di incontro, scambio e festa natalizia per adulti e bambini.

GLI ORGANIZZATORI

La manifestazione è realizzata e promossa da L’isola che c’è – Rete Comasca di Economia Solidale, insieme a Ecofficine Cooperativa Sociale, Associazioni Luminanda e Battito d’Ali, in collaborazione con i produttori del Mercato Produttori Como Rebbio e con il contributo del Comune di Como concesso tramite il Bando “Natale 2020 in Città”.

Per ulteriori dettagli: 331.6336995 – info@lisolachece.org – www.lisolachece.org – Evento Facebook