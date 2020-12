Torna per Natale il Teatro dei burattini di Como

La cultura comasca passa anche attraverso i burattini, un’antica scuola che nella nostra città è ben rappresentata dal Teatro dei Burattini, portatori di un’arte che diverte i bambini e lascia loro piccoli semini da coltivare per crescere bene. L’assessore alla Cultura di Como, Livia Cioffi per il progetto Musei virtuali, ha voluto che i burattini entrassero in Pinacoteca per allietare, online da lì, il loro piccolo pubblico.

Il progetto dei Musei virtuali è stato avviato dai Musei civici di Como all’inizio della pandemia per diffondere i propri contenuti attraverso canali social di ampio utilizzo come Facebook, Instagram, YouTube e sito internet Visitcomo.eu, per andare incontro alle necessità dettate dall’emergenza sanitaria e per offrire al pubblico contenuti sempre più attuali, digitali e accessibili. Un segnale concreto del fatto che, come ci ricorda ICOM, i musei sono chiusi, non fermi!

Proprio all’interno di questo cammino virtuale i Musei civici vogliono fare un piccolo dono ai bambini delle scuole e alle famiglie della città con un momento che ci riporti alla tradizionale magia del Natale. Non essendo possibile incontrarci nelle sedi museali per assistere a spettacoli o partecipare ad attività e laboratori, vi proponiamo un’iniziativa online.

Venerdì 18 dicembre dalle ore 11 in diretta streaming dalla Pinacoteca, le scuole dell’infanzia e primarie del territorio potranno assistere allo spettacolo di burattini Antico racconto di Natale, messo in scena dal Teatro dei Burattini di Como. Una storia che si fonda su una secolare tradizione che sa appassionare e divertire i più piccoli e le loro famiglie. Con la maschera di Como, il simpatico burattino “Tavà” nel ruolo di colui che aiuta i protagonisti nel loro avventuroso viaggio, attraverso i monti e i deserti, fino a Betlemme. Proprio grazie a lui, i diavoli, le streghe e un re prepotente, non riusciranno a rovinare la festa di Natale.

Per le famiglie sarà possibile vedere lo spettacolo direttamente dalle proprie case, collegandosi alla pagina Facebook dei Musei civici sabato 19 e domenica 20 dicembre, oltre che alla vigilia di Natale dalle ore 17 alle ore 20. Non è necessaria alcuna prenotazione.

«L’assessorato alla Cultura, nonostante la chiusura dei musei e la situazione difficile che tutti stiamo affrontando – spiega l’assessore alla Cultura Livia Cioffi – sta facendo il possibile per portare nelle nostre case un po’ di allegria e di speranza in questi momenti così tristi. Ringrazio tutto il settore per l’eccellente lavoro che sta portando avanti con impegno».

