Rosa Sciocchin’ – Letizia Marzorati, musica a Sarajevo

Non c’é cosa più bella dell’invitare a “casa propria” gli amici più cari e, se si tratta di Letizia Marzorati, la gioia diventa ancora più grande!

Dodicesima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa tredicesima puntata, Alessia e Dalila ospitano Letizia Marzorati, laureata in Lingue culture e comunicazione per la cooperazione internazionale presso Universita degli Studi di Milano, operatrice presso Cisl, amica appassionata, volontaria instancabile, musicofila incallita, bella dentro e fuori. Dal suo impegno a Sarajevo all’amore per la musica, dai sui mille interessi al suo schierarsi sempre in prima linea per le cause più giuste, Letizia si racconta ai microfoni di Rosa Sciocchin, con grande spirito ed ironia. La sua frase più ricorrente in questo periodo? “Ma quanto mi mancano i concerti!”.

Ovviamente, anche la playlist, di questa puntata é di tutto rispetto: Letizia ha richiesto All You’re Dreaming Of di Liam Gallagher (il suo ultimo concerto del 2020, prima del lockdown) e Coprifuoco di Vasco Brondi e Le Luci della Centrale Elettrica, Dalila ha scelto Voglia di Infinito dei Selton e Mandela di Margherita Vicario mentre Alessia ha optato per Il senso della vite dei Perturbazione e Nell’Acqua, singolo del progetto musicale Rezophonic, scritto da Mario Riso e Caparezza con la partecipazione di Cristina Scabbia, Roy Paci e Giuliano Sangiorgi per sostenere il progetto idrico di AMREF Italia per la realizzazione di pozzi d’acqua nel Kajiado, ai confini tra Kenya e Tanzania.