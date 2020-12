Partono online gli “Aperitivi in Cultura” del Liceo Giuditta Pasta. Nel primo incontro Lo Schiaccianoci

La scuola continua ad andare online, non solo per la didattica, ma sfruttando internet per molti contenuti inerenti le materie di studio, ma che sono di interesse non solo per la popolazione studentesca. Il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta ha già sperimentato con successo gli incontri di careattere divulgativo sul mondo della danza e della musica e, venerdì 18 dicembre, inizia una nuova rassegna denominata “Aperitivi in Cultura”

Il primo appuntamento live sulla piattaforma zoom vede la partecipazione di Antonio Desiderio, manager di opera lirica e balletto, che illustrerà la struttura del principali balletti di repertorio dal punto di vista musicale e descrittivo dell’azione in scena. Insieme alla direttrice del Liceo Roberta Di Febo e la docente di Storia della Musica Giuliana Ferraro, verrà analizzato uno dei capolavori di Čajkovskij, “Lo Schiaccianoci”. The Nutcraker “Lo Schiccianoci” è un classico natalizio, uno straordinario balletto con scene emozionanti, di grande effetto.

Nel corso dell’incontro si ascolterà la testimonianza di Dinu Tamazlacaru, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Berlino.

Per poter accedere all'evento su zoom è necessario registrarsi su zoom:

Meeting ID: 89943375604 Passcode: 610594

