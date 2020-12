Erano riuscite, lo scorso anno, a vincere la battaglia per aiutare la Onlus di Andrea Ciccioni (“Quelli che con Luca”: oltre 1.300 euro devoluti con la raccolta dei fondi per la vendita del loro calendario. E quest’anno ci hanno riprovato (alcune di loro assieme alle nuove arrivate). E’ stato presentato in questi giorni il nuovo calendario delle 12 ragazze della prima squadra della Tecnoteam – Cs Alba Albese (serie B1). Anche se finora non hanno potuto giocare in campionato – il via il 23 gennaio – hanno deciso di far fruttare il tempo a disposizione ed hanno realizzato uno splendido calendario per il 2021 (video sopra la presentazione con il capitano Gabbiadini).

Modelle per un giorno per accompagnare i tifosi dell’Albesevolley per i prossimi 12 mesi. Che tutte le ragazze si augurano migliori di quelli appena trascorsi da tutti i punti di vistas, anche quello sportivo visto che è dal 15 febbraio che l’attività è bloccata. Il calendario è stato realizzato dal sapiente obiettivo del fotografo comasco Augusto Santini e con le sciarpe di Laura (Maarigrey Como). L’intero rivacato sarà devoluto alla Onlus Amore e Luce per la cura della leucemia, dedotte le logiche spese di realizzazione. Lo si può trovare alla sede del Cs Alba (potete conttatare il club con la posta elettronica Facebook ed anche in alcune attività commerciali del paese tra cui il panificio DoppioZero).