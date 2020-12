Quest’anno si sono dovute fare molte rinunce e si è dovuto scendere a compromessi con quella che è, sfortunatamente, la situazione attuale di emergenza. Ma questo non dovrebbe fermare i festeggiamenti. Allora su, Natale è alle porte, sfoggiate il vostro spirito natalizio e che lo spettacolo di Natale abbia inizio.

Quello della compagnia teatrale Equivochi si intitola “C’era una volta … Natale” e dal palcoscenico si sposta online. Lo spettacolo per i più piccoli potrà essere seguito gratuitamente in streaming sulle piattaforme social del Comune di Canzo sabato 19 alle ore 16.30 e di Mondovisione domenica 20 alle ore 17. Dopodichè il video rimarrà accessibile a tutti fino a Natale.

Protagonista è proprio lui, Babbo Natale il quale avverte: Se mi vedete entrare in casa con una mascherina, non tiratemi una botta in testa! Non sono un ladro! Anzi, meglio se restate a letto così evitiamo guai! Ricordatevi che biscotti, cioccolato, panettone e dolciumi sono graditi… anche le carote (per le renne, mica per me!). Già che ci siamo, se qualcuno o qualcuna volesse farmi un regalo (non è mica vietato fare i regali a Babbo Natale, eh!) mi piacerebbe tanto un barattolo di gelato al pistacchio: qui abbiamo finito le scorte e i folletti non vogliono che mangio perché altrimenti ingrasso… ma io ho fame! E sono stato buono!

Quindi, care bambine e cari bambini, sbrigatevi a scrivermi le vostre letterine se no non faremo più in tempo a preparare i vostri doni, ricordatevi il regalo per me che me lo sono meritato e siate buoni: è vero che non ci possiamo ancora abbracciare con le braccia, ma con il cuore sì!

Un saluto dalla Lapponia,il vostro affezionatissimo B.N.

Eh si, Babbo Natale è un burlone, ma è buono come solo Babbo Natale può esserlo, ma il gelato no eh, quello era uno scherzo. Piuttosto preparategli taaaaaanti bei disegni perchè ogni sera, prima di addormentarsi, Babbo Natale sfoglia un album gigante con i disegni di tutti i bambini e di tutte le bambine del mondo ed è tutto contento!

Vi aspettiamo collegati

19 Dicembre 2020, ore 16.30 – Canzo, Teatro Sociale

20 Dicembre, ore 17.00 – Cantù, Teatro San Teodoro

Bene, potremmo anche finire qui di scrivere, ma siccome Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, i componenti della compagnia Equivochi che ha messo in scena lo spettacolo, proprio non se la sentono di rinunciare a giocare e intrattenere il più possibili i bambini verrà attivato contemporaneamente un meeting su zoom per vivere in diretta una magnifica avventura. Sarà concesso a 30 utenti per replica questa esperienza tramite prenotazione scrivendo a babbonatale@equivochi.com.

E se invece volete che la letterina dei vostri piccoli venga letta da Babbo Natale in persona basta compilare il form sul sito https://www.equivochi.com/nataleonline

Per ulteriori info visitate la pagina dedicata all’evento sul sito www.equivochi.com