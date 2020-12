Verde Natale: 10 regali alla natura nei video di Alessandro Cecchi Paone per Fondazione Volta

ALIMENTIAMOCI CON LEGUMI E CEREALI PER RALLENTARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE

Per contrastare il riscaldamento globale, ma anche combattere la fame nel mondo, acquistiamo più legumi e cereali e meno carne, in particolare rossa. Gli allevamenti intensivi sono i maggiori responsabili di riscaldamento globale, più di qualsiasi altra attività umana. E in più, consumano risorse: per produrre un solo chilogrammo di carne bovina servono 15.500 litri d’acqua, ovvero la stessa quantità che servirebbe per produrre 12 chili di grano. Il 40% di grano prodotto sul pianeta è destinato agli allevamenti, una quantità enorme che potrebbe essere utilizzata, almeno in parte, per sfamare le persone.

LEGGIAMO LE ETICHETTE DEI DETERGENTI PER EVITARE L’INQUINAMENTO

Ridurre le sostanze chimiche di sintesi, significa valutare i detergenti per il bucato e per la casa. Impariamo a leggere l’etichetta e facciamo attenzione ai tensioattivi (sostanze che migliorano il potere pulente di un prodotto) preferendo quelli biodegradabili. I tensioattivi chimici si rendono responsabili dell’ipernutrizione di alghe e piante acquatiche, che aumentano a dismisura, non vengono consumate dai pesci ed aumentano l’attività batterica che rischia di soffocare la fauna acquatica.

FACCIAMO UN REGALO CONCRETO ALLA NATURA PENSANDO AL NOSTRO TERRITORIO

Numerose sono sul territorio le possibilità di regalare direttamente alla natura, per esempio nel territorio comasco.

Adozione di aree verdi con interventi di rinverdimento nel SIC Spina Verde. Nuova piantumazione di aree sottratte alla cementificazione nell’area di Cardano. Ogni 10 € di donazione aggiunge una pianta. Una volta raggiunto un adeguato numero di essenze donate, il Parco procederà al rinverdimento per piccoli lotti con la posa di arbusti giovani. Compatibilmente con normative sanitarie sarà possibile partecipare alle operazioni di piantumazione. Cartelli verranno posizionati in loco con i nominativi dei finanziatori.

Microprogetto di riforestazione urbana a Como. In collaborazione con Coordinamento nazionale Alberi e Paesaggio onlus (organizzazione no-profit per la tutela di alberi, foreste, giardini e paesaggi): piantumazione di 5 Lagerstroemie e/o Tamerici in Piazza della Tessitrice a Como. La donazione è libera e i sostenitori riceveranno invito alla partecipazione all’ evento e pubblicazione della loro donazione sui canali social dell’associazione.

Regala un ballone di fieno ai 20 cavalli della mandria dei cavalli liberi del Bisbino. Contribuisci con una somma a piacere al mantenimento dei cavalli, per i donatori è possibile concordare una visita su appuntamento nei giorni festivi e/o partecipare alla transumanza primaverile assieme i volontari che li guidano affinchè giungano sani all’alpeggio.

Adotta a distanza un animale ferito, in cura presso il centro di recupero dell’oasi WWF di Vanzago. Con 35€ potrai adottare un piccolo ancora da svezzare e avrai un biglietto gratuito per una escursione guidata al Bosco WWF di Vanzago. Per ogni donatore è previsto un Certificato di Adozione” e almeno tre foto delle fasi di crescita. Opzione piccoli ricci: con 45€ aiuti un riccio a passare un inverno al caldo e poi vieni tu stesso a liberarlo (compreso una tessera di iscrizione WWF Junior – fino a 12 anni- valida per un anno) e compatibilmente con le norme sanitarie sarà invitato a liberare un riccio il giorno del rilascio.

Ringraziamo per il sostegno

Sponsor: Enerxenia, Bennet, Confcommercio Como, Sicuritalia

Sponsor tecnici: Borgini Jersey, Onis Sportwear, Ambrosoli, Regala Salute, Coldiretti Como Lecco.