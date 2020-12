Gli auguri degli ingegneri comaschi arrivano a tempo di jazz

Venerdì 18 dicembre, alle ore 18, è in programma il tradizionale concerto di Natale promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. Quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, si è scelta una formula online con la diretta che sarà trasmessa sul canale youtube dell’Ordine.

Ad augurare buone feste a suon di grande musica sarà il JazzTrio con un repertorio che abbraccia grandi classici del Natale e alcuni classici della tradizione jazz, senza dimenticare la voglia di ripartenza che caratterizza questo periodo (Sail away) con gli auguri per un futuro più luminoso (I’m beginning to see the light), nonché alcune qualità che caratterizzano la professione dell’ingegnere e un pizzico di ironia che non guasta mai (Question and answer, Meditation, La Canzone intelligente).

Esclusivamente dal vivo, il progetto trova compimento nell’interplay tra il sassofono contralto di Roberto Quadroni, la chitarra di Paolo Camporini e il contrabbasso di Mario Preda.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO

CONCERTO DI NATALE 2020