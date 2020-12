Cuccioli e lettere a Babbo Natale, la magia è servita

Anche quest’anno il Consorzio Como Turistica, con la versione online della tradizionale manifestazione natalizia Como Città dei Balocchi, vuole essere vicino ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, che fin dall’inizio hanno partecipato alle tante iniziative ludico-didattiche proposte nel corso delle 26 edizioni, regalando loro tutta la magia di Babbo Natale. Così, insieme al Lions Club Como Plinio il Giovane, da sempre accanto alle scuole con i Service “Poster per la Pace” e “Progetto Martina”, con la collaborazione e condivisione dell’iniziativa da parte del Comune di Como – Assessorato alle Politiche educative, propone l’iniziativa Una Lettera a Babbo Natale.

È, infatti, in corso la distribuzione delle Cassette postali di Babbo Natale in cartone alle scuole che hanno aderito. Al termine, alcune letterine verranno pubblicate sul sito www.cittadeibalocchi.it e alle scuole partecipanti verrà donato un calendario con le foto dei cuccioli dei Cani Guida Lions che, da oltre 60 anni, sono quotidianamente al fianco delle persone non vedenti e ipovedenti, regalando loro autonomia e sicurezza sociale.

«Grazie a questa bellissima iniziativa – ha commentato l’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri – daremo voce e parola ai cittadini più piccoli. I bambini, infatti, hanno reagito a questo momento con grande forza ed energia, e hanno saputo affrontare questo periodo caratterizzato dal Covid 19 con spirito nuovo e la meraviglia che li contraddistingue. La lettera a Babbo Natale sarà quel trait d’union tra il mondo reale e il loro mondo fantastico, nella radice della nostra festa più bella. Grazie a tutte le scuole che hanno aderito e che hanno colto lo sguardo diverso che emergerà da questi scritti».