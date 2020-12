L’annuncio arriva dal sindaco di Como Mario Landriscina nel pomeriggio durante la nostra linea diretta da Palazzo Cernezzi:”Stiamo pensando a sensi unici pedonali per il prossimo fine settimana per regolare il flusso di persone in centro città”. Per evitare i pericolosi assembramenti verificatisi nell’ultimo fine settimana. Un rabbuiato Landriscina ha anche chiesto più attenzione e rispetto per detriti e sporcizia trovati nell’ultimo week-end in diverse zone di Como (piazza Volta in particolare) e poi anche grande rispetto per le forze dell’ordine, protagoniste nell’ultimo fine settimana con diversi intgerventi. Parole di fuoco per l’aggressione al vigile ad Albate, ora costretto a subire un intervento chirurgico per ridurre le fratture al volto subite.

