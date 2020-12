Nata lo scorso anno nell’ambito delle celebrazioni del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, la mostra immersiva “Da Vinci Experience” arriva a Lugano dopo aver girato in Italia e in altre nazioni con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri del nostro Paese; fino al 21 febbraio 2021 il più celebre e visitato percorso multimediale dedicato al grande genio rinascimentale resterà al Centro Esposizioni di via dei Faggi.

L’evento, propone un format innovativo che guida il pubblico in un itinerario emotivo dentro alle opere, ai progetti, alle visioni, dell’uomo che più di ogni altro ha saputo farsi interprete delle ambizioni antropocentriche dell’umanesimo, applicando il suo genio in innumerevoli ambiti: Leonardo fu in vita pittore, poeta, anatomista, architetto, musicista, ingegnere civile e militare, filosofo, studioso di botanica, nonché cultore di altre e più disparate materie.

Foto 3 di 3





La biografia di Leonardo ci restituisce infatti il ritratto dell’unico personaggio che da solo è in grado di rappresentare al meglio l’età dell’oro della cultura italiana: il Rinascimento. Cuore del percorso sensoriale è l’area immersiva. Qui si dispiega, a 360 gradi e sul pavimento della sala, un inedito racconto di 35 minuti circa con immagini proiettate continuativamente in loop, integrato dalla diffusione circolare della trascinante colonna sonora originale. Un racconto concepito per offrire ai visitatori la possibilità di una fruizione partecipativa, ossia l’esperienza di essere parte di un’opera d’arte digitale, all’interno di un contenitore di divulgazione intuitivo, accessibile a tutti, godibile da un pubblico trasversale tanto per età che per formazione culturale. In altri termini, “Da Vinci Experience” può essere definito come un democratico storytelling multimediale dell’universo di Leonardo, reso spettacolare ed emotivamente coinvolgente dalla diffusione immersiva e ad alta definizione di musica d’autore e dalle multiproiezioni sugli schermi dell’allestimento di centinaia di sequenze, d’inserti video in full HD e di animazioni grafiche.

“Da Vinci Experience” è anche molto altro. Arricchiscono infatti il percorso della mostra infografiche e installazioni video, l’esposizione di dieci modelli di macchine leonardesche – a grandezza naturale e in scala – riprodotte minuziosamente sulla base dei progetti originali dalle sapienti mani degli artigiani italiani di OMPSI, tra queste di particolare rilievo il grande prototipo di bicicletta. Inoltre, al Centro Esposizioni sono allestite otto postazioni per l’esperienza di realtà virtuale 3D con gli Oculus della durata di 7 minuti c.a.: l’applicazione Da Vinci VR Experience, creata appositamente per la mostra, permetterà ai visitatori di entrare dentro al carro armato progettato da Leonardo interagendo con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale, di volare sopra la magnifica Firenze rinascimentale con la vite aerea e l’ornitottero.

Info e biglietti

A seguito della nuova ordinanza fino al 22.01.2021 la mostra osserverà i seguenti nuovi orari di apertura

Da lunedì a venerdì 13:00 – 19:00

Sabato 10:00 – 19:00

Domenica e festivi chiuso

24 dicembre 13:00 – 18:00

25 e 26 dicembre chiuso

31 dicembre 13:00 – 18.00

1 gennaio chiuso

Intero (da 16 anni): CHF 20.

Ridotto bambini (da 6 a 15 anni): CHF 10.

Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): CHF 55.

Ingresso gratuito fino a 5 anni

I biglietti si possono acquistare sul posto senza prenotazione, oppure in prevendita saltando la fila su biglietteria.ch

La tecnologia

È anche grazie all’innovativa tecnologia Matrix x dimension, sviluppata da Crossmedia Group, che è stato possibile realizzare un’esperienza immersiva nell’opera del grande Leonardo Da Vinci. 35 minuti in cui immagini, luci, colori e musica avvolgono il pubblico e si integrano perfettamente con il contesto spaziale che le circonda. Si realizza così un unicum fra tecnologia e spazio, in grado di concretizzare l’illusione di essere trasportati in un incredibile viaggio nell’opera del genio di Vinci. 16 proiettori laser trasmettono oltre 40 milioni di pixel sulle superfici dell’allestimento, riproducendo le immagini con una risoluzione maggiore a quella Full HD e generando effetti tridimensionali che enfatizzano i volumi del luogo. L’allestimento ha richiesto accorgimenti e lavoro non indifferenti, un’impresa complessa, progettata e portata a termine mantenendo una coerenza con quello che è il principio basilare del rappresentare l’arte per mezzo della multimedialità: la tecnologia non deve mai essere fine a se stessa, ma funzionale all’esaltazione dei contenuti di cui è strumento.