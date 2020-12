Apprendiamo dalla pagina Facebook di “Sei di Cantù se…” che la letterina di un bambina canturina ha fatto tappa a Somaglia (Lodi). E’ stata ritrovata un pò danneggiata dall’umidità, ma ancora perfettamente leggibile (foto dalla pagina ufficiale Pro Cantù).

Elisa l’ha scritta pensando ad un 2020 difficile anche per i piccoli come lei e l’ha fatta partire domenica pomeriggio assieme ai palloncini che si sono alzati in volo da Cantù con l’accompagnamento musicale del trombettista Raffaele Kohler e del musicista Andrea Parodi. Lì per noi c’era anche Mario Camagni (sopra la sua diretta Facebook) che ha descritto quel momento. Una delle letterine attaccate ai palloncini è finita proprio in provincia di Lodi.

Foto 2 di 2



Commoventi e cariche di significato le parole della piccola Elisa:”La mia richiesta è che ci sia un 2021 migliore e che tutti stiano bene“. La letterina della piccola canturina sta facendo il giro del web commuovendo tutti. Un tocco di genuinità e schiettezza da bimbo che merita un apprezzamento.