El Merendero, puntata dieci – frange e lasagne

Puntata numero dieci di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero dieci, si parla di moda Autunno – Inverno 2020/2021, con il ritorno delle frange. Sono ovunque: su cappotti e vestiti, su gonne e su borse, a reclamare la scena più di ogni altro elemento decorativo. Sono folk e in stile Seventies come le frange della sfilata di Dior, che hanno riportato subito alla mente il calore e il comfort dei plaid a quadri country, o quelle di Etro, perfetc touch in chiave boho e tapestry. Sono sofisticate e dall’allure Anni 20, come si usavano nell’epoca del charleston, necessarie per enfatizzare ogni passo di quella danza jazz così briosa e sincopata. Sono fluffy e voluminose, quasi in versione teddy, come le propone Dolce&Gabbana sui maxi coat di maglia tricot. Sono festose e scintillanti da Rochas. Sono divertenti e unconventional sui cappotti Bottega Veneta, dove riproducono l’effetto di vecchie tende in ciniglia. Sono millefili o simili a fettucce da Prada, riscrivendo l’estetica delle nuove gonne midi di stagione. Non c’è marchio che non le abbia usate per decorare, abbellire e alleggerire le proprie creazioni. Sì, sono a tutti gli effetti i nuovi ricami e sono il dettaglio imprescindibile dei vestiti e dei cappotti più belli di questa stagione.

La ricetta proposta in questa puntata numero dieci è quella delle lasagne toast, preparate con pochissimi ingredienti, non pochi di più di un semplice toast, le Lasagne Toast sono un piatto unico che saprà sicuramente stupire sia per la semplicità della sua realizzazione, sia per il suo sapore unico e delizioso. Pronto in pochissimo minuti, questo piatto non vi farà rimpiangere le tanto amante lasagne originali. Foderate uno stampo per plumcake con della carta forno. Prendete una ciotola di medie dimensioni e sbattete le uova con il latte ed il sale. Bagnateci una fetta di pane per tramezzini e mettetela nello stampo. Aggiungete la scamorza a pezzetti e successivamente il prosciutto. Continuate ad alternare gli strati, terminando proprio con una fetta di pane. Spolverate abbondantemente con il parmigiano, aggiungete un filo d’olio e salate e pepate a piacere. Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180°C per circa 25 minuti. Lasciate intiepidire leggermente la Lasagna Toast qualche minuto prima di toglierla dallo stampo e servirla. A piacere decorate con del prezzemolo.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.