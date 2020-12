Conversescion 15 dicembre – Fabius Constable

La conduttrice Claudia Fontana oggi ha un salotto di ospiti molto interessanti a Conversescion, ad iniziare dal Maestro Fabius Constable che abbiamo conosciuto per essere il leader della Celtic Harp Orchestra e per i suoi progetti musicali solisti, ma oggi ci parla del progetto Return2Nature una bellissima iniziativa dall’animo green che unisce gli artisti alla natura e alla conservazione dell’ambiente. Per Natale (ma anche dopo), perchè non donare un albero alla nostra terra lariana, con “Regala un albero, adotta un artista” si pianta un albero, ma non solo, si diventi il mecenate degli artisti che sostengono Return 2 Nature. Anche Michele Luppi è impegnato per una giusta causa: SalviAMO il cinema Astra, la raccolta fondi per riaprire la sala di viale Giulio Cesare. Infine non manca il collegamenteo con la giornalista Maria Sorbi de Il Giornale per le ultime da Milano

