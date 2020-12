Auser Como, chi vuol esser (e aiutare) un volontario?

Nel territorio della provincia, nel 2019, i volontari di Auser Como hanno percorso oltre 300.000 Km con i nostri mezzi, con circa 20.000 servizi di accompagnamento per anziani e persone fragili e 3500 consegne a domicilio di spese, medicinali, generi di conforto. Sono stati attivati 4500 servizi di compagnia a domicilio, presso strutture o per via telefonica e sono diverse le collaborazioni con i Comuni e con le aziende socio -sanitarie.

Non solo. Auser offre occasioni di apprendimento e socializzazione presso le sue sedi e nelle Universtà popolari, coinvolgendo oltre 6.000 persone all’anno con più di 8.000 ore di lezioni, conferenze, passeggiate, visite guidate, intrattenimenti.

L’esplodere della pandemia ha fatto crescere i bisogni delle persone fragili, ma ha reso assai più difficile rispondere alle loro esigenze. In questi mesi terribili i volontari Auser non si sono mai fermati, ma ora servono nuove risorse per garantire la sicurezza dei trasportati e degli autisti, la sanificazione dei mezzi e delle sedi, la formazione dei volontari, le attrezzature informatiche per i collegamenti a distanza. A tal proposito, sul sito di Fondazione Comasca é stata aperta la campagna di raccolta fondi “Volontari in sicurezza” per consentire ad Auser di continuare e potenziare le proprie attività. Si potrà sostenere Auser acquistando a 10 euro il libro contenente la storia dell’associazione, a 5 euro un vasetto di miele solidale oppure attraverso una donazione libera.

Ma Auser lancia anche un appello rivolto ai giovani dai 18 ai 26 anni, una proposta di servizio civile della durata di 12 mesi, retribuito, a 25 ore settimanali, da svolgere in tutte le sedi della Lombardia.

Per saperne di più, scrivere una mail all’indirizzo info.como@auser.lombardia.it oppure telefonare al numero 031 275038.