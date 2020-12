Cosa hanno in comune Piero e Alberto Angela e Stefano e Giacomo Annoni? Il tiramisù! Sia i popolari divulgatori della televisione che papà e figlio comaschi hanno un debole per il goloso dolce al mascarpone. Però se per gli Angela questo è un peccatuccio da consumare nell’intimità famigliare, gli Annoni il tiramisù se lo mangiano con gusto davanti alle telecamere. Il set è quello sello spot di una nota marca di latticini in programmazione sulle televisioni nazionali nel quale il piccolo Giacomo Annoni, 10 anni, debutta nel mondo dello spettacolo a fianco di suo papà Stefano che alle luci della ribalta è abituato. Si perchè, se nei panni di pasticcere Steve è piuttosto ibranato, nella realtà è un bravissimo attore che alterna il teatro (suo vero amore), a qualche apparizione in produzioni televisive e, più sporadicamente, nella pubblicità. Ma la rivelazione dei 15 secondi di spot è, senz’altro, suo figlio Giacomo, attore nato si direbbe da come si muove sicuro nella scena e con quel faccino espressivo mentre canzona il papà “più che un pasticcere è un pasticcione”

