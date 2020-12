Libri e autori – I consigli di Katia

Consigli di buone letture da Katia Colombo della libreria di Via Volta – via A.Volta, 28 Erba. lalibreriadiviavolta.blogspot.com/

Per i giovani che sentono per la prima volta questo folle sentimento, per tutti quelli che ancora non hanno capito bene come funziona, per quelli che dicono di non averlo mai incontrato…il “Piccolo libro sull’amore” (Iporborea), è una storia poetica ed emozionante per tutte le età: con avventure piene di humour e dolcezza il piccolo Fred riuscirà ad affrontare le sue paure per conquistarsi un posto nel mondo dei grandi