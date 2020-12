Inverno??? Voglia d’estate con il singolo di Colzani e Cartapesta. Intervista

“Rimani” è il nuovo singolo, uscito il 19 novembre, di Colzani e Cartapesta. Ma la domanda sorge spontanea chi sono? Sono un due ragazzi giovanissimi, rispettivamente classe ‘96 e ‘98, della Brianza che hanno cominciato questo progetto insieme quasi per caso, da sconosciuti: “Carlo, Cartapesta, mi ha contatto tramite Instagram circa un anno fa” ci racconta Colzani che viene da Cabiatr, “chiedendomi se avessi voglia di far parte di questo suo nuovo progetto che non era ancora ben definito, infatti la cosa era un pò morta li.”

L’idea generale di Cartapesta, ci spiega poi l’artista, era quella di trovare qualcuno che desse voce alle sue parole, che le facesse un pò sue e le interpretasse. Il progetto comincia poi a prendere piede verso maggio, quando le regole del lockdown si allentano e il paroliere ricontatta Colzani con “ anche degli audio in cui canticchiava il pezzo”. I due si incontrano poco dopo in studio insieme ad un altro artista anche lui super giovane, Riccardo Diecidue, che si occupa della parte strumentale del singolo e le sinergie tra i tre si allineano sin da subito tanto da portare alla produzione di immediata di due singoli. Il secondo è in lavorazione e in uscita verso febbraio/marzo.

“Rimani” viene quindi pubblicato per testare un pò le acque “ diamo inizio a questa cosa, proviamoci, iniziamo a pubblicarne uno vediamo come va, vediamo il riscontro delle persone”. Il brano è su Spotify pronto per essere ascoltato da tutti: sia sulla pagina di Colzani, insieme agli altri due suoi singoli da solista, sia sulla profilo di Cartapesta, mentre il video realizzato chiedendo fi inviare immagini ad amici e amici degli amici, sta raggiungento le 7mila visualizzaziini su youtube.