Ecco quali sono i gadget aziendali più graditi e utili

A ciascuno la sua penna (personalizzata)

Tutti abbiamo scrivanie piene di oggetti utili per il lavoro, eppure chi di noi ama prendere appunti a mano sa che niente è più indispensabile di un bel block notes e di una penna dall’inchiostro intenso e scorrevole. Questa consapevolezza si trasforma in uno spunto interessante quando sei alla ricerca di un gadget aziendale gradito a clienti di tutti i tipi: regalando delle penne personalizzate con logo e dati aziendali dimostri di avere davvero a cuore la produttività del tuo target, e hai tutte le carte in regola per fare centro.

Con questa breve guida ti aiutiamo a scegliere le penne pubblicitarie migliori per i tuoi clienti, e lo facciamo consultando il fornitissimo catalogo di StampaSi, sito tramite il quale è possibile personalizzare e ordinare la quantità di gadget che desideri in modo facile e veloce.

Un tocco di colore per clienti di tutte le età

Non occorre avere un budget elevato per creare una penna che i tuoi clienti amino usare per i loro appunti: anche quando opti per modelli di penne economiche puoi puntare sulla qualità BIC e sulla scelta del colore del fusto, che dovrà rispettare la personalità del tuo brand e delle persone che ti apprezzano ogni giorno. Colori brillanti, alla moda, faranno venire voglia di tenere con sé questo oggetto che, magicamente, è in grado di portare in giro il tuo logo e i tuoi recapiti senza che tu debba fare nient’altro.

Se il tuo target è particolarmente giovane, inoltre, oltre alle biro personalizzate puoi prendere in considerazione anche altri due prodotti utili per la scuola: gli evidenziatori e le matite colorate. In questo caso sarai al suo fianco durante le ore di studio o nelle ore dedicate alla creatività e allo svago: come non associare il tuo brand a quella particolare forma di fatica che porta al successo o alla piacevolezza dell’espressione artistica?

Scrivere a mano o con una tastiera: perché scegliere?

Ha ancora senso affidarsi alle penne promozionali come strumento di diffusione del proprio brand al giorno d’oggi? È vero, molti di noi scrivono più spesso direttamente al computer che su un block notes. Anzi, addirittura può capitare che la maggior parte delle comunicazioni tra aziende, così come tra azienda e cliente o professori e alunni, avvenga per mezzo di supporti come smartphone o tablet, quindi senza neanche servirsi di una tastiera fisica ma di quella che compare sui piccoli schermi dei nostri fedeli device. Perché non pensare allora all’opzione che unisce il gesto classico della scrittura a mano e quello della scrittura su tastiere digitali? Le penne a sfera con gommino per touch screen sono la sintesi perfetta per chi non può fare a meno di stare al passo coi tempi usando strumenti di lavoro evoluti ma non vuole rinunciare ai mezzi tradizionali, che consentono di essere produttivi anche quando mancano elettricità o connessione dati.

Penne personalizzate: una scelta di classe

Se i tuoi clienti sono professionisti con scrivanie impeccabili, fornite di strumenti di altissima qualità, non ti resta che puntare senza esitazioni all’opzione più raffinata, quella che porta a servizio del tuo brand i mostri sacri della scrittura a mano. Chi ha detto che le penne pubblicitarie non possano essere anche di un’eleganza indimenticabile non ha mai tenuto in mano una penna di un marchio storico come Parker o Waterman che è stata personalizzata con sapienza per mezzo di un logo aziendale.

In questo caso è indispensabile che l’incisione venga praticata in modo discreto, ma non temere: gli esperti di StampaSi sono pronti a mettere a tua disposizione tutta la loro abilità e, per ogni tuo dubbio durante la fase di personalizzazione dell’articolo, potrai contattarli e ricevere suggerimenti preziosi per ottenere il risultato migliore.