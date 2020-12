E’ iniziato in tarda mattinata il nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend. Anche in Lombardia dopo le immagini degli assalti din ieri. Per tornare al nostro territorio (foto sotto) ha incubo la situazione al Pian del Tivano, ma anche in diversi momenti nelle vie del centro Como. Oggi (foto sopra) giornata bella piena con tantre persone in giro per lo shopping. Molta più gente – anche se senza pericolosi assembramenti notatri ieri – per curiosare tra negozi e vetrine.

Il Presidente del Consiglio ed i ministri da due ore si stanno confrontando serratamente con i tecnici del Cts sulle nuove misure da adottare. Un nuovo giro di vite “è inevitabile, su questo siamo tutti d’accordo”, dice all’Adnkronos uno dei presenti al vertice. Come e quando è ancora tutto da definire, ma l’intenzion e sembra proprio questa.

In sostanza, per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospetta un ritorno a zone rosse o arancioni ulla base delle indicazioni che verranno date dagli scienziati. Non un nuovo lockdown ma un irrigidimento delle disposizioni in tutta Italia. Si profila una mozione di maggioranza da presentare questa mattina in Senato con l’obiettivo la questione della mobilità tra comuni diversi.