Si cerca un ultimo tentativo di scongiurare, in extremis, lo sciopero di una categoria che si sente abbandonata. In forte crisi. Le parole della segretaria provinciale di Confcommercio Como, Daniela Maroni, lo confermano pienamente:”Dateci i ristori oppure rischiamno di non riaprire più“. Nel frattempo – anche se oggi a Roma si cerca di trovare una intesa in extremis – resta confermato lo sciopero dei benzinai su tutta la rete stradale (dalle 19) ed autostradale (dalle 22) e fino a mercoledì pomeriggio. Una serrata per sollecitare interventi urgenti perchè sono stati esclusi dal Decreto Ristori. La protesta è su scala nazionale, non solo sul nostro territorio.

Oggi, come detto, a Roma l’incontro decisivo. Ma se non ci saranno novità significative ed aperture importanti alla categoria, da stasera i benzinai pronti a incrociare le braccia. E lo faranno fino a mercoledì pomeriggio anche se sono categoria importante, uno dei presidi dei cittadini sul territorio. Non funzioneranno neppure le pompe self-service. Serrata completa e che può mettere in difficoltà decine di persone.