Conversescion 14 dicembre – Primula Galantucci e Monica Bellotti

La settimana di Conversescion parte con il sorriso di Primula Galantucci e la simpatia di Monica Bellotti, nata sotto una buoan stella dunque. Con Primula parliam odel suo nuovo romanzo “L’inesistenza del tempo”, la storia di un difficile rapporto madre figlia e moglie marito. Con Monica si parla del Teatro Sociale, purtroppo chiuso per disposizione ministeriale, ma nel quale le macchine non si sono mai fermate, pronte a ripartire a pieno ritmo appena sarà possibile. Ospite oggi è Giuseppe Frigerio, agente immobiliare bergamasco che ha scritto il manuale “Vendi casa e scappa”, la guida definitiva per vendere casa alle migliori condizioni e per non farsi buggerare dagli “esperti” venditori di case

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-14122020/