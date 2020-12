Bracciali uomo: un regalo apprezzato per Natale

È tempo ormai di pensare ai regali di Natale da far trovare sotto l’albero. Se siete alla ricerca di un regalo davvero sentito e di sicuro successo potete dare uno sguardo alla collezione di bracciali uomo su Bluespirit.com.

Quella dei bracciali è una storia lunga ed importante, che si porta avanti da ormai migliaia di anni. Gli egizi ed i babilonesi, ad esempio, indossavano bracciali d’oro a spirale decorati con immagini mitologiche, incisi con smalti e incastonati di scarabei in turchese ed altri colori.

Anche nell’antica Grecia i bracciali hanno avuto un grande successo, anche se venivano preferiti quelli a rosario realizzati su cordoncini o fili d’oro infilavano perle ed altre pietre.

Gli etruschi, essendo grandi orafi, diedero vita ai bracciali uomo in oro con tanto di avorio, ambra e corallo per impreziosire il tutto. E nell’antica Roma? I soldati romani indossavano l’armilla al braccio sinistro, mentre i patrizi sfoggiavano i destrali, molto raffinati, al polso destro. Col passare del tempo nacquero i primi modelli più elaborati ma più leggeri, come nell’Inghilterra Vittoriana dove venivano indossati quelli di capelli intrecciati a sottilissimi fili d’oro.

Oggi il bracciale uomo rappresenta un accessorio indispensabile per qualsiasi momento, qualunque sia l’outfit e l’occasione. Secondo gli esperti di look il bracciale va indossato dove non indossiamo l’orologio in modo da evitare di appesantire il look e di rovinare l’orologio con rumorosi sfregamenti. Per uno stile più raffinato è importante evitare bracciali uomo troppo grandi e vistosi. La parola d’ordine è discrezione in quanto il gioiello deve farsi notare, ma con eleganza.

Occhio poi alle diverse combinazioni. Il bracciale uomo in acciaio è perfetto da abbinare con bracciali in pelle o con un bracciale arricchito con pietre colorate. Ovviamente molto dipende dall’occasione in cui vogliamo indossare il bracciale. Per un ambiente lavorativo, ad esempio, il consiglio è di ricercare una combinazione più formale. Per non sbagliare il consiglio è di optare per un bracciale in acciaio. Questo materiale si presta ad essere indossato in qualsiasi occasione.

Come detto in precedenza i bracciali in metallo possono essere combinati con altri materiali. Un esempio? Con i bracciali in perle oppure con le perline colorate per un look ancor più estroso. I bracciali in pelle, invece, essendo solitamente neri o marroni, si abbinano alla perfezione con qualsiasi outfit.

Con questo materiale bisogna però prestare attenzione all’outfit. Per le occasioni formali è bene optare per un bracciale sottile mentre per un’uscita con gli amici possiamo anche indossare uno di quelli a fascia in stile metal molto diffusi in questi anni.

Ed i bracciali in tessuto? Questi sono consigliati per le occasioni più leggere, magari per un aperitivo in spiaggia oppure una cena con gli amici. Per le occasioni più importanti possiamo optare, ad esempio, per un bracciale in argento arricchito con pietre preziose. Si tratta di bracciali piuttosto importanti ed è il caso di indossarli in occasioni particolari come una cena galante, il matrimonio in famiglia oppure una seduta di laurea.

Quel che è certo è che il mercato è ricco di opportunità da non lasciarsi scappare e possiamo scegliere tra diversi modelli che ben si adattano al nostro stile ed alla nostra voglia di indossare un accessorio divenuto ormai fondamentale per qualsiasi tipo di occasione.

Il consiglio è di scegliere sempre con oculatezza il bracciale che andremo ad acquistare e poi ad indossare, in modo da essere sempre al top in qualsiasi occasione.