Affetto e stima. Per uno che ha sempre messo il Como e la sua maglia davanti a tutto. Anche quando era – per ragioni professionali – da un’altra parte. Lui che è cresciuto qui, poi è diventato capitano e simbolo della squadra. Una storia bella per dirla alla Fedez. Giacomo Gattuso ed il suo grande inizio da mister del “suo” Como: due vittorie ed un pareggio, secondo posto in classifica. Morale alto e tifosi che stravedono per lui.

La conferma questa sera nella nostra diretta Facebook con Mario Molteni. Decine di messaggi di affetto per un simbolo al quale è impossibile non volere bene. Gentile, educato, garbato, mai fuori dagli schemi. Cordiale e sorridente. Un grande Jack, guardare la fdiretta per capire quanto affetto ha attorno alla sua panchina ed ai suoi ragazzi…. Grazie al Como 1907 per la cortesia di averlo fatto arrivare da noi questa sera.