Opera Education è on demand con l ‘offerta Christmas Pack

Opera Education quest’anno si fa On Demand e propone delle idee regalo da mettere sotto l’albero! Rigoletto. I misteri del teatro, per la regia poetica di Manuel Renga, che nei mesi scorsi ha incantato migliaia di famiglie in tutta Europa, grazie anche alla messa in onda su Opera Vision e agli effetti visivi, adottati da Olo Creative Farm, da sempre partner del Teatro Sociale di Como e del dipartimento Opera Education, durante la realizzazione del video.

Sotto forma di Christmas Pack, presso la biglietteria del teatro sociale e anche online, sono disponibili diversi pacchetti didattici on demand relativi a Rigoletto. I misteri del teatro. Si tratta della prima opera lirica per bambini completamente interattiva, partecipativa e divertente. Tutto quello che serve è un tablet, uno smartphone o un computer e perchè non collegarlo allo schermo della televisione e condividerlo tutti insieme, ovunque bambini e famiglie si trovino durante le imminenti festività. Per una fruizione capace di affiatare diverse generazioni, nonni e nipoti, genitori e figli.

Il pacchetto principale contiene:

Filmato interattivo Opera domani HOME , la versione multimediale dello spettacolo I misteri del teatro. Quasi i personaggi uscissero dallo schermo, i fruitori possono partecipare a canti e coreografie, e prepararsi e scoprire i momenti partecipativi e prepararvi, grazie al kit dello spettatore. Il filmato rimarrà disponibile per 90 giorni dal momento dell’acquisto.

, la versione multimediale dello spettacolo I misteri del teatro. Quasi i personaggi uscissero dallo schermo, i fruitori possono partecipare a canti e coreografie, e prepararsi e scoprire i momenti partecipativi e prepararvi, grazie al kit dello spettatore. Il filmato rimarrà disponibile per 90 giorni dal momento dell’acquisto. Fascicolo dell ’opera per bambini : il vademecum rilegato contiene il classico libretto dello spettacolo, indicazioni per conoscere i personaggi, la storia, istruzioni su come interagire durante la visione del filmato, spunti di gioco sul teatro e le modalità per costruire diversi oggetti. Il fascicolo è stato pensato con attività didattiche di approfondimento, sia musicale che tematico, differenziate per fascia d’età: è possibile scegliere in fase d’ordine il fascicolo 6-10 anni o quello 10-14 anni.

L’offerta per Natale si articola in tre diverse opzioni:

Solo il Christmas pack a 25€ spedizione compresa

Solo Sipario Kids a 15€ + spese di spedizione

Christmas pack + Sipario kids a 35€ spedizione compresa

Sipario kids è un volume, curato da Sara Cerrato, una fiaba variopinta, ricca di disegni e animazioni: il Teatro Sociale di Como si anima in un racconto, capace di spiegare la magia del sipario e di ciò che avviene negli ingranaggi misteriosi e affascinanti della macchina teatrale. Due piccoli protagonisti, in cui i giovani lettori possono identificarsi, vivono un’avventura tra le sale del teatro, accompagnati da due guide molto speciali…

Opera Education Christmas pack è acquistabile a partire da sabato 5 dicembre presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como.

La biglietteria del Teatro Sociale è aperta il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Infoline è attivo il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 al numero 031/270170 .

Mentre online sulla piattaforma www.operaeducation.org e sul sito www.teatrosocialecomo.it.

Per qualsiasi informazione sull’acquisto info@operaeducation.org