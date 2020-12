La “Nosetta” delle lavandaie di Como

La stradina che parte a fianco della stazione della funicolare in viale Geno a Como si chiama via Madonnetta, sino alla fine dell’Ottocento era l’unica strada carrabile fra la Riva del Vòo e Bellagio. Al culmine della salita si trova una cappella votiva dedicata alla Madonna del Rosario. La località è detta “Nosetta” perché un tempo in questo luogo abbondavano le piante di noci e le lavandaie del borgo S. Giuliano stendevano ad asciugare i panni sui fili stesi tra gli alberi

A cura di Slow Lake Como