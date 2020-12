I dati odierni dell’emergenza sanitaria nella prima domenica dopo il passaggio in zona gialla nel comasco. Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-130). Il numero dei tamponi effettuati è 25.523 e 2.335 sono i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 908. Nel comasco 99 positivi accertati in queste ore, tutti in isolamento. Trend abbastanza stazionario rispetto ai giorni scorsi anche se, in Regione, preoccupano i 144 decessi accertati. Dato meno in linea con il trend stazionario del virus.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 25.523 totale complessivo: 4.438.316

i nuovi casi positivi: 2.335 (di cui 151 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 333.503 (+908), di cui 5.224 dimessi e 328.279 guariti

in terapia intensiva: 714 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.159 (-130)

i decessi, totale complessivo: 23.810 (+144)

I nuovi casi per provincia: