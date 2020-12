Si lavora anche oggi e in giornata si dovrebbe concludere definitivamente l’intervento di demolizione della ex biglietteria della Navigazione di Como. A quel punto i lavorti per la costruzione delle paratie, che procedono a tutto spiano in questi giorni, prevedono la posa dei pali per la realizzazione della vasca A. L’intervento, come detto, dovrebbe finire entro oggi. E una parte di Como, cui molti erano legati, sparirà per sempre. Già ieri pomeriggio era stata smantellata circa metà della ex terrazza del lungolago. Il montascale dei disabili, rimosso, è stato consegnato al Comune.

A seguire questi lavori, davanti alle transenne che delimitano l’area, anche ieri molti comaschi che si sono fermati ad osservare. E con il telefonino hanno immortalato questo momento. Per molti ricordi legati alla biglietteria e, successivamente, alla terrazza che si affacciava sul lago: due anni fa, a Natale, il grande cuore rosso davanti al quale sono stati realizzati migliaia di selfie e foto ricordo (foto qui sotto)