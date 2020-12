Momenti di forte tensione questa sera in tre distinti episodi. Il primo (tra giovani coinvolti) tra via Rubini e piazza Volta, il secondo – con un 49enne ferito e ricoverato in ospedale – in piazza Boldoni (prima delle 18), il terzo alle 19,15 in piazza del tricolore ad Albate. In quest’ultimo caso, da quanto si è appreso, un agente di polizia locale – intervenuto per riportare la calma tra due gruppi di persone – è rimasto ferito al volto ed è stato portato in ospedale per le cure del caso. Episodi sconcertanti tutti nella loro dinamica. Nessun collegamento – pare – tra gli stessi. Ovviamente choc e costernazione tra le forze dell’ordine cittadine. Le cause di questi episodi del tutto banali da quanto accertato.

Foto 2 di 2