Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza nelle ultime ore: da domani, domenica 13 dicembre, la Lombardia è in fascia gialla. Raccomandiamo di mantenere atteggiamenti prudenti: mascherina, lavaggio frequente delle mani e distanziamento. Così il sito ufficiale di Regione Lombardia LE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE SPOSTAMENTI

Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla RISTORAZIONE

Riaprono i luoghi della ristorazione dalle 5 alle 18. L’asporto è consentito fino alle 22, la consegna a domicilio rimane senza restrizioni CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI AL DETTAGLIO

Chiusi centri commerciali e strutture assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, tranne che farmacie, parafarmacie, generi alimentari, edicole e tabacchi;

fino al 6 gennaio i negozi al dettaglio possono prolungare l’orario di apertura fino alle 21 ATTIVITÀ SPORTIVE

🏃🏻‍♀‍ Consentito svolgere attività sportiva anche al di fuori del proprio Comune di residenza FESTIVITÀ

Vietati gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Vietati gli spostamenti dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio.

Sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza Restano sospese:

Mostre, musei e altri luoghi della cultura.

Sale giochi, sale scommesse e bingo e slot machine. Confermate le limitazioni per:

parchi tematici e di divertimento

attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali

convegni, congressi e altri eventi previsti in presenza

sagre e fiere sia locali che nazionali

sale da ballo, discoteche o locali simili. Ecco cosa cambia www.lombardianotizie.online

Giovedì pomeriggio il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, è stato in diretta da noi a CiaoComo per rispondere a tutte le domande dei lettori su questo passaggio. Sopra vi proponiamo di nuovo la linea diretta per avere ulteriori info su questa novità. Con Fermi tantissimi chiarimenti su spostamenti e attività aperte.