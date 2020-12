L’ex proprietario dello storico Charleston di Como – Massimo Vita – e la nostra ex conduttrioce radiofonica (quando eravamo ancora Como Radio City e poi Radio Studio Vivo prima di passare a Radio Campione) Isabella Marelli. Sono stati loro, con le loro voci coinvolgenti, ad emozionare e catturare l’attenzione dei quattro giudici (I Carrisi, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio) nella puntata di questa sera di The Voice Senior su RaiUno.

Sopra l’exploit stratosferico del 68enne Vita, voce simile a quella di Joe Cocker secondo i giudici, qui quello di Isabella, scatenata questa sera come quando – anni fa – si sedeva davanti al mixer della radio per le sue trasmissioni. I due sono stati scelti entrambi dal coach Loredana Bertè per entrare a fare parte del suo team anche se poi la Marelli è stata esclusa dai sei concorrenti che affiancheranno la Bertè nel suo cammino in questo talent in semifinale. Peccato per Isabella che, comunque, ha sfoggiato una energia pazzesca con la canzone “It my life” del suo idolo Bon Jovi.