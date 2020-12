Gran bella vittoria quella di oggi pomeriggio al Sinigaglia dei ragazzi di mister Giacomo Gattuso. Di fronte una solida Carrarese che ha venduto cara la pelle dimostrando di meritare il posto nelle zone alte della classifica. I lariani vincono grazie alle rete di gatto e Arrigoni mentre per i toscani aveva momentaneamente pareggiato le sorti Calderini. Molto concreto il Como che, nonostante messo sotto pressione dal centrocampo toscano con Luci in grande evidenza, ha saputo creare occasioni e alla fine ha meritato i tre punti.

ancora 4′ da giocare….NON MOLLIAMOOOOOOOOOOOOOO

42′ finale bollente con i toscani che premono

36′ OCCASIONISSIMA COMO: Cicconi lanciato da Gabrielloni entra in solitudine davanti a Mazzini e spara fuori

35′ esce Terrani autore di una bella prova ed entra De Nuzzo

32′ GGGGOLLL COMOOOOO ARRIGONI riprende una respinta corta e mette dentro

30′ esce Dkidak entra Foulds

29′ due conclusioni, una per parte, la prima di Terrani che finisce tra le braccia di Mazzini, la seconda di Pasciuti alta

25′ dentro Arrigoni e Walker per H’Maidat e Gatto

23′ ammonito H’Maidat

21′ OCCASIONE COMO: assist di Terrani per Gatto che entra in velocità in area e mette in mezzo un diagonale sul quale non trova compagni pronti a toccare

18′ insidioso su punizione Caccavallo che costringe Facchin a deviare in angolo

15′ gara vibrante con continui capovolgimenti, ora è Terrani a guadagnare un calcio d’angolo…FORZA COMOOO

10′ pennellata in avanti di Dkidak per Gabrielloni che in velocità supera un avversario e sta per calciare quando l’arbitro fischia per un fallo precedente del bomber

9′ Infantino al tiro…alto

6′ OCCASIONE CARRARESE su calcio d’angolo palla lunga per Caccavallo che a due passi dalla linea di porta di testa spedisce fuori

5′ gran bella partita con le due squadre che spingono, Como pericoloso su calcio di punizione che termina sul fondoma i toscani replicano senza interruzione

3′ ammonito Luci per fallo a centrocampo

due cambi tra i toscani dentro Caccavallo e Pasciuti al posto di Manzari e Foresta

SECONDO TEMPO

Termina sull’ 1 a 1 il primo tempo, parte bene il Como che trova subito la rete con Gatto in un’azione veloce di contropiede. La Carrarese non si demoralizza e prende in mano il centrocampo menando le danze per lunghi tratti ma senza impensierire troppo Facchin. I lariani, molto concentrati, non concedono spazi e creano almeno un paio di belle occasioni in avanti. Su una di queste al 37′ Terrani colpisce la traversa della porta difesa da Mazzini ma dopo solo un minuto, al 38′, arriva la rete del pari degli ospiti con un colpo di testa di Calderini.

42′ ammonito Bellemo per un fallo su Luci

38′ GOL CARRARESE con Calderini che, appostato sul secondo palo, schiaccia di testa la palla e insacca la rete del pari

37′ OCCASIONE COMO: traversa colpita da Terrani dopo un fantastico spunto sulla fascia sinistra, si accentra e fa partire un missile che centra la traversa

30′ replica di Cicconi che, in area sulla destra, si libera di due avversari, ma il cross finisce tra le braccia di Mazzini

29′ ancora Manzari pericoloso in area ma si allunga la palla che finisce oltre la linea di fondo

26′ grande recupero in scivolata di Solini su Manzari lanciato a rete

24′ bello spunto di Terrani sulla sinistra, palla a Gatto e cross basso per Gabrielloni che viene chiuso dal portiere toscano Mazzini

23′ è costante la manovra dei toscani nella metacampo dei lariani che coprono bene tutti gli spazi

15′ Luci prova a lanciare dentro per Infantino…capisce tutto Facchin e anticipa l’attaccante

10′ Carrarese che preme in avanti alla ricerca del pari ma Como che risponde a tono con ripartenze veloci

5′ altra bella pennellata in avanti di H’Maidat per Gabrielloni che viene chiuso in angolo

2′ GGGGOLLLL Como dopo 90 secondi azione veloce in contropiede degli azzurri con scambi da Gabrielloni a Gatto che si presenta solo davanti a Mazzini e mette dentro

Ecco la formazione: FACCHIN, SOLINI, IOVINE, BELLEMO, H’MAIDAT, DKIDAK, CRESCENZI, CICCONI, TERRANI, GATTO, GABRIELLONI

Anticipo di campionato oggi per gli azzurri. In campo dalle 14,30 al Sinigaglia. Prima volta di Gattuso come capo allenatore nello stadio che lo ha visto giocate tante gare da capitano.