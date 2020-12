Babbo Natale in pediatria al Sant’Anna con i volontari Abio

I volontari della Fondazione Abio Per il bambino in ospedale hanno consegnato nella hall dell’ospedale Sant’Anna per i reparti di Pediatria, Neonatologia-Tin e Chirurgia pediatrica maxillo-facciale alcuni doni per i bimbi ricoverati. “A nome di tutta Asst Lariana ringraziamo l’associazione per la sua costante e generosa vicinanza con l’augurio di poter rivedere quanto prima i volontari portare i loro sorrisi in reparto” sottolinea il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio.

“Stare lontano dal reparto e dai bambini pesa a tutti noi di Abio. Ci mancherà non poter essere lì a vedere le loro espressioni quando apriranno i regali e i biglietti che abbiamo preparato per loro – osserva Franca Bottacin presidente di Abio Como – Non poter essere d’aiuto ai medici e gli infermieri è un dispiacere grande, tanto più che, in questa situazione, bambini e genitori hanno ancora più bisogno di calore e vicinanza e di attimi di spensieratezza. Grazie a tutti gli operatori per quello che fanno. Noi appena sarà possibile torneremo”.