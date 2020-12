Un grandioso successo. La bella iniziativa, rilanciata per Como città da Annachiara Cardiello (e supportata anche in altri comuni e zone della provincia), sta avendo un grande riscontro. Le scatole di Natale – con all’interno vari indumenti e anche un dolce pensiero ed un gioco – hanno smosso la generosità (senza dubbio forte) di centinaia di comaschi che questa mattina hanno già recapitato pacchi piccoli, medi o grandi alla sede della Comense (via Partigiani a Como). Lì dove – grazie alla generosità di Stefano Daverio – si potranno portare fino alle 13. Gli stessi saranno poi portati alle suore Vincenziane che provvederanno a distribuirli alle persone in difficoltà di Como ed hinterland.

Un bel gesto, una ottima risposta dei comaschi. Che quando sono chiamati ad essere generosi non si tirano mai indietro. Bravi ancora. Ampia soddisfazione da parte di Annachiara che ha rilanciato per Como questa bella iniziativa a pochi giorni dal Natale.