Si entra nel vivo tra la curiosità di passanti e residenti. La grossa gru che stamane ha fatto capolinea sul lungolago – bloccato una corsia di marcia, ma senza disagi – per permettere di scaricare cemento nella zona dei lavori per le paratie di Como e del suo nuovo lungolago. E poi anche la ex biglietteria della Navigazione che è stata transennata: a breve sarà abbattuta proprio per la costruzione del nuovo lungolago davanti al quale ci saranno le paratie anti-esondazione per proteggere la città (quest’anno è avvenutyo una volta, un paio di rischi corsi….) dall’esondazione del lago.

I lavori, ripartiti dopo l’estate, stanno procedendo a gran ritmo in zona. Conclusione dell’intero intervento per la prima vera del 2022 se non ci saranno ulteriori intoppi. I lavori per la realizzazione delle paratie iniziati – e poi sempre bloccati per diverse ragioni – oltre dieci anni fa.