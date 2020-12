Nipoti di Babbo Natale, un’edizione oltre ogni aspettativa

L’edizione di quest’anno di Nipoti di Babbo Natale, iniziativa dell’Associazione Un Sorriso in Più Onlus, sta superando ogni aspettativa: 200 case di riposo di tutta la penisola, di quasi ogni regione, stanno partecipando all’iniziativa con emozione e stupore, e nuove strutture continuano ad iscriversi ogni giorno. Ad oggi, infatti, sono già stati realizzati oltre 4100 desideri, com’é successo a Germana, 73 anni, che ha raccontato il suo sogno. «Ho un desiderio che porto nel mio cuore da sempre: avere un amico/a sincero, con cui scambiarsi gioie e dolori, preoccupazioni e allegria senza nascondersi, senza vergognarsi, accettando i pensieri dell’altro anche se diversi dai propri. Un’amicizia fondata sull’affetto e sincerità. Dite sia troppo tardi per coltivare una amicizia così bella? Avere qualcuno con cui confidarsi? Mi piacerebbe tanto realizzare questo sogno…mi potete aiutare? Grazie!» A lei ha risposto Silvia, pronta a diventare amica di Germana. «Buon giorno Germana, mi chiamo Silvia e ho trent’anni, mi farebbe molto piacere chiacchierare con lei e fare amicizia!».

E poi la storia di Giacomina, 69 anni, l’ospite più giovane di una struttura, portatrice di una particolare e grave patologia, che soffre spesso di momenti di irrequietezza, durante i quali si agita e urla tanto da avere bisogno di essere allontanata per un determinato momento dal gruppo allargato. Ciò che riesce a calmare Giacomina sono le immagini della tv, che in questo momento però nella sua stanza manca. Per esaudire il suo desiderio sono intervenuti Federico e Vittoria. «Saremmo molto felici di poter donare un sorriso e un po’ di serenità a Giacomina, per questo Natale già molto difficile!».

L’edizione di Nipoti di Babbo Natale in corso è ancor più significativa, a concludere un 2020 che ha riservato grandi difficoltà e sofferenze, soprattutto alle persone anziane, e ancora di più a chi vive in una struttura residenziale. Nipoti di Babbo Natale rappresenta infatti una delle rare opportunità di accedere virtualmente alle RSA, donando emozioni e calore reali agli anziani. A partire dal lavoro sul desiderio, l’iniziativa promuove un significativo momento di ascolto dell’anziano, e permette di rielaborare i vissuti dolorosi di questi mesi e le paure rimaste per rivolgere uno sguardo fiducioso al futuro, nell’attesa di incontri felici.

Il sito raccoglie i desideri degli ospiti di strutture per anziani e dà la possibilità a chiunque di realizzarli, così tutti possono davvero rendere reale il sogno di un anziano che vive in casa di riposo: un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico. Il prof. Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria crede in Nipoti di Babbo Natale. «L’edizione di quest’anno di Nipoti di Babbo Natale funziona anche se tutto si ferma, anche se siamo bloccati. A Natale sarà presente: farà ricordare a chi è all’interno delle case di riposo la generosità di chi sta fuori, farà sentire agli anziani che anche per loro c’è uno spazio di Natale, uno spazio di amore, di affetti e di vicinanza. Il dono farà capire a tutti noi che il blocco del Covid è stato superato dall’affetto e dall’amore intelligente di Nipoti di Babbo Natale».

Le persone che realizzano i desideri degli anziani, diventano nipoti di Babbo Natale: sul portale scelgono il desiderio da esaudire, ricercano il regalo perfetto e lo accompagnano con un messaggio, un augurio. Il momento della consegna diventa magico per entrambi: due sconosciuti si incontrano, seppure virtualmente, e donano l’uno all’altro affetto e calore. Il tempo trascorso insieme è il dono. La relazione che si crea è il vero dono.

Nipoti di Babbo Natale è realizzato grazie al sostegno di C. Tessile S.p.A. di Guanzate, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Comasca Onlus e Serenity S.p.A. di Fino Mornasco. Media partner: LaCasadiRiposo.it.