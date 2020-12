“Natale da dispensa” il ricettario perfetto per pranzi e cene delle feste con quel che c’è in casa dalle 5 foodblogger di #aproladispensaecucino

E’ possibile mettere gusto, convivialità e gioia sulla tavola di Natale anche quest’anno, limitando al minimo lo shopping gastronomico e aprendo quello scrigno custode di tesori nascosti che è

spesso la dispensa di casa?

La risposta è “sì” ed è nel ricettario “Natale da dispensa” , realizzato da 5 food blogger già note per aver ideato il progetto social #aproladispensaecucino, nato la scorsa primavera nei giorni più difficili dell’emergenza sanitaria, durante il primo lockdown. L’avventura delle comasche Monica Bergomi, Cristina Mauri,Anna Fracassi, insieme a Luisa Ambrosini e Valentina Tozza, è nata sotto l’hastag #aproladispensaecucino nel marzo 2020, pubblicando online tante ricette realizzabili con gli ingredienti comunemente presenti nelle dispense delle case italiane e stimolando la community social a “postare” le proprie. E nato, così, un progetto di condivisione, di speranza e di gusto che lungo tutto l’anno ha comunicato come la buona cucina può essere un mezzo per dare la felicità anche senza uscire tutti i giorni per fare la spesa.

Le cinque autrici, hanno cinque differenti idee in cucina, dovute a sensibilità, passioni e percorsi personali, ma tutte con la convinzione che SOSTENIBILITA’ è un concetto che va applicato da color che hanno a che fare con la spesa e la preparazione dei cibi. Sostenibilità che va di pari passo con impatto ecologico, zero sprechi e, di conseguenza economia domestica. Tutto senza rinunciare a gusto e creatività

E’ a chi si occupa di provvedere alle esigenze alimentari di casa che Cristina, Anna, Luisa, Monica e Valentina si rivolgono, una platea di migliaia di follower che le seguono nei loro blog cui, ora, si aggiungeranno tutti coloro che acquisteranno su Amazon il ricettario “Natale da dispensa”. . In occasione delle feste di fine anno, le 5 blogger e amiche hanno deciso di applicare la loro filosofia anche ai pranzi e alle cene più attese, quelle delle Feste: momenti di convivialità che quest’anno saranno inevitabilmente diversi dal solito.

Natale da dispensa contiene 40 ricette originali, di cui 25 completamente inedite, suddivise in 5 diversi menu tematici accomunati dall’utilizzare il più possibile gli ingredienti già presenti in casa.

Ciascun menu rispecchia il diverso approccio alla cucina delle 5 autrici: c’è il Natale etnico e profumato di spezie di Anna, il classico e made in Italy di Monica, quello romantico per due di

Luisa, il Natale sprint da “mamma tuttofare” di Valentina e quello tutto vegetale di Cristina. Oltre alle ricette, il libro contiene anche molti piccoli e grandi suggerimenti per valorizzare al

meglio la dispensa di casa, non solo durante le Feste: dalle preparazioni alle tecniche di conservazione, passando per l’utilizzo creativo di ingredienti inaspettati.