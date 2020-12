Natale 2020: boom di shopping online e codici sconto su Amazon

Il Natale è sempre più vicino ma questo è stato un anno particolare e sono cambiate moltissime cose negli ultimi mesi. Per quanto riguarda lo shopping, complici la quarantena e le restrizioni imposte dal Governo per fare fronte all’emergenza sanitaria, sempre più persone si sono avvicinate nel corso del 2020 agli e-commerce online. Non a caso, questo è uno dei pochi settori che è cresciuto nell’ultimo anno raggiungendo cifre davvero importanti.

Amazon: il punto di riferimento dello shopping online

Non sono però gli shop virtuali di nicchia ad aver conquistato il pubblico, quanto piuttosto il numero uno degli e-commerce: l’ormai famosissimo Amazon. Secondo alcune recenti indagini, la gente preferisce fare i propri acquisti su questo portale piuttosto che su altri siti web e di motivi ce ne sono diversi. Trasmette ormai sicurezza, offre un servizio clienti di alto livello, vanta un catalogo vastissimo, in cui si può trovare davvero di tutto: dall’abbigliamento ai prodotti tecnologici, dai grandi elettrodomestici ai gadget di ogni tipo. A tutto questo si aggiunge un servizio di spedizioni eccellente, con consegne in tempi record e spese bassissime, se non addirittura gratuite. Insomma, Amazon è ormai un vero e proprio punto di riferimento e nel 2020 è riuscito a conquistare anche quella fetta di popolazione che un tempo preferiva evitare lo shopping online.

Risparmiare su Amazon: tutti alla ricerca dei codici sconto

In questo periodo, con il Natale che ormai è sempre più vicino, molti dei portali di e-commerce online hanno dimostrato i loro limiti. Gli ordini sono aumentati in modo esponenziale e riuscire a gestire tutte le consegne è per molte realtà davvero complicato. Ormai, chi vuole acquistare un regalo e riceverlo entro Natale non può che affidarsi ad Amazon perché è uno dei pochissimi portali in grado di garantire un servizio di spedizioni eccellente.

Si cerca però anche di risparmiare, in quest’anno che ha visto molte famiglie in grandi difficoltà economiche. Rivolgersi al mondo del web per fare i propri acquisti permette già di spendere meno, ma c’è anche un altro trucco che in moltissimi stanno sfruttando: quello di utilizzare i coupon Amazon in modo da ottenere uno sconto extra. A seconda del giorno e del periodo ce ne sono diversi ed è facilissimo trovarli, perché basta andare su questo Portale di Codici Sconto.

I coupon sono diversi: alcuni possono essere usati per l’acquisto di determinate categorie di prodotto, altri sono invece generali e prevedono uno sconto specifico che viene applicato sul totale.

Come utilizzare un codice sconto Amazon

Utilizzare un codice sconto Amazon è davvero semplicissimo: una volta selezionato quello di proprio interesse all’interno del portale Codicisconto.com, non bisogna fare altro che copiare il codice. A questo punto basta entrare con il proprio account in Amazon, selezionare gli articoli che si vogliono acquistare e visualizzare il proprio carrello. Confermare il proprio ordine e prestare attenzione a quando compare la pagina con il riepilogo: in questa sezione è presente una casella in cui si può inserire il codice sconto et voilà! Il prezzo sarà adeguato e ridotto, quindi si potrà confermare il pagamento.