E’ uscito stamane di casa di buon ora per una passeggiata. Si sono perse le sue tracce, nessuno che riesce a contattarlo. E così i familiari, allarmati, hanno deicso di allertate i soccorsi. Da questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Como, assieme ai colleghi di Malpensa con il loro elicottero per le perlustrazioni, stanno setacciando la zona vicino alla zona alta del paese per cercare tracce di un 65enne del posto. Impegnati anche carabinieri e soccorso alpino. Finora nessuna traccia dell’uomo. E’ uscito da casa presto questa mattina, come detto, nessuno lo ha più visto.

Foto 2 di 2



Ma nel tardo pomeriggio, quasi all’imbrunire, le ricerche si sono concluse. Il pensionato è rientrato a casa, forse si era perso nei boschi e non riusciva a comunicare. Stra bene anche se è rtimasto sorpreso dal notevole spiegamento di forze per le sue ricerche.