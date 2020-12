Il Werther di Jules Massenet su Opera Vision dal 13 dicembre

Dopo il successo ed il gradimento, in termini di visualizzazioni e pubblico, dalle messe in onda sul portale Opera Lombardia Live – Il teatro a casa tua e sul mediaportal della Regione Lombardia, a partire dallo scorso 6 novembre in prima assoluta e nelle repliche a seguire, da domenica 13 dicembre, ore 19.00, il Werther di Jules Massenet, Drame lyrique in quattro atti su libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann dal romanzo epistolare I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe, nell’edizione del Teatro Sociale di Como / AsLiCo per il circuito dei Teatri di Opera Lombardia (Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara), nella versione andata in scena il 6 novembre dal Teatro Grande di Brescia, verrà trasmesso da Opera Vision, broadcaster di Opera Europa.

Durante la prima messa in onda, calendarizzata per le ore 19.00 di domenica 13 dicembre, Karina Demurova e Gillen Munguía, rispettivamente Charlotte e Werther, commenteranno in diretta, in chat, la produzione. L’opera rimarrà disponibile sul portale di Opera Vision sino alle ore 12.00 del 13 giugno 2021.

Il sito di Opera Vision presenta inoltre, come bonus material, contributi video degli interpreti (Karina Demurova e Gillen Munguía) e del Direttore d’Orchestra, Francesco Pasqualetti. Inoltre, dal momento che la scelta del titolo era stata contemplata per la 71sima edizione del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, i cui vincitori per i ruoli di Werther sono stati proclamati la sera del 6 gennaio 2020, Opera Vision ha dedicato una sezione, ora in home page, al Concorso AsLiCo, pubblicando anche i servizi girati da I-Classical Academy durante la precedente edizione.