Conversescion 11 dicembre – Laura Bianchi

Il successo, molti lo cercano, specie nel mondo dello spettacolo. Casadilego, vincitrice della 14°edizione di X-Factor saprà confermare questo momentaneo successo? A Conversescion oggi parliamo di successo in varie declianzioni. Con la professoressa Laura Bianchi, la prof più rock che io conosca, affrontiamo il tema coinvolgendo anche il critico musicale e scrittore Ezio Guaitamacchi che ha appena pubblicato il libro “Amore, morte & Rock‘n’Roll. Le ultime ore di 50 rockstar: retroscena e misteri” (Hoepli), in cui c’è chi è morto per troppo successo. Anche il nostro responsabile musicale Michele Ricci cui spetta il compito di scegliere la musica che va in onda a Ciaocomo radio, interviene su come si individua un pezzo di successo. Infine Viola Nocenzi che per storia famigliare sa come “normalizzare” il successo e ne parla ne Il Posto della Viola

