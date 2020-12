Stop all’autocertificazione per spostarsi da un comune all’altro. Bar e ristoranti aperti tutti i giorni fino alle 18. E poi la possibilità di “allentare” la misura del Governo per il 25 e 26 dicembre, ma anche per il 1° gennaio 2021. Per ora a livello di intenzione, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma definitiva. IL passaggio del comasco – e della Lombardia – in zona gialla da domenica ha scatenato i nostri lettori come al solito. Decine di domande nella diretta di questo pomeriggio con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Risposte precise e dettagliate, resta il nodo del passaggoio tra Italia e Svizzera (e viceversa). Per i treni bloccati dalla Svizzera la soluzione è stata trovata: da domenica tutti regolari i collegamenti.

In estrema sintesi questi i punti che il presidente Fermi ha trattato oggi nell nostra diretta radio e Facebook per spiegare spostamenti e novità della nuova zona gialla. Sopra il video in diretta e tutte le risposte ai quesiti dei lettori.

QUI I DATI ODIERNI DELL’EMERGENZA SANITARIA

diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-114). Il numero dei tamponi effettuati è 24.229 e 2.093 sono i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 4.581.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 24.229 totale complessivo: 4.350.769

i nuovi casi positivi: 2.093 (di cui 154 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 324.961 (+4.581), di cui 5.014 dimessi e 319.947 guariti

in terapia intensiva: 748 (-18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.613 (-114)

i decessi, totale complessivo: 23.449 (+172)

I nuovi casi per provincia: