Se non si fanno sono proteste. Se si fanno – e in questo periodo sono oggettivamente tantissimi, quasi in ogni strada della convalle – sono altre polemiche per le buche lasciate pericolosamente aperte e per qualche disagio. Insomma, giriamola come volete. La Como di questo fine 2020 è alle prese con scavi per la posa di fibra ottica – anche importanti – da diverse parti. Difficole trovare una strada non “toccata”. In questi giorni fioccano lettere e mail di proteste in redazione. Molti cittadini esasperati per i disagi, ma in particolare pèer le condizioni dell’asfalto in diversi punti. E sono in particolare i ciclisti ed i motociclisti a lamentarsi. Perchè spesso i “solchi” lasciatio da chiusure frettolose sono davvero pericolosi per chi va a due ruote.

In questi ultimi giorni scavi e operai in via Oltrecolle, sulla Statale per Lecco, ma anche in via Bellinzona. Qui gli scavi – come in zona viale Varese, viale Borsieri e Torriani – sono stati chiusi in modo non propriamente ottimale per usare un eufemismo. Ed i nostri lettori ce lo stanno segnalando ripetutamente. Assieme ad una richiesta: ma i lavori di sistemazione quando li faranno ? Tutti assieme o un pò per volta ?