Salute & Società n. 38

Per 1 italiano su 3 la salute è diventata la principale fonte di preoccupazione. 8 italiani su 10 hanno sofferto di almeno un disturbo riconducibile allo stress nell’ultimo anno. In aumento ansia e irritabilità, tensioni muscolari e disturbi del sonno.

Una ricerca di Assosalute indaga le principali cause di stress durante la pandemia da coronavirus.

Piero Barbanti, Professore di Neurologia all’Università San Raffaele di Roma

A cura di Marco Caracciolo