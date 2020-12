È stata inaugurata oggi, alla RSA Le Camelie di Monte Olimpino, la “finestra di Natale”, che permette agli ospiti della struttura di vedere i propri cari in tutta sicurezza, protetti da una porta a vetri. «Abbiamo ritenuto opportuno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie – ha raccontato il direttore generale di Ca’ d’Industria Dr.ssa Marisa Bianchi – di permettere ai familiari, seppure attraverso una porta a vetri, di poter vedere i loro anziani. Questo ci permette di garantire la salute di tutti e consente loro almeno di vedersi, visto che non possono toccarsi o abbracciarsi, cosa che speriamo di poter fare presto, con l’arrivo del vaccino».

La dr.ssa Bianchi ha anche voluto fare il punto della situazione sanitaria all’interno della RSA. «La situazione è buona, in questo momento non ci sono positivi né tra gli ospiti né tra i dipendenti, ma riteniamo di non dover abbassare la guardia, anche se ci rendiamo conto che questo isolamento sia difficile per tutti e crei davvero un forte disagio. Da oggi e fino alla vigilia di Natale andremo avanti con gli incontri “alla finestra”, proprio per non far sentire soli i nostri anziani. È vero, ci sono gli operatori, ma vedere i propri figli e nipoti é una cosa molto diversa».

All’ingresso della struttura Le Camelie, gli operatori hanno sistemato un presepe simbolico, che rappresenta tutti i dipendenti della RSA in divisa, un modo per ringraziare il loro operato e il loro spirito di sacrificio.