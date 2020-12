Qual è il miglior software per email marketing gratis

La realizzazione di newsletters e di mailing a scopo promozionale è una tecnica di web marketing ormai molto diffusa e molto utile per incrementare le vendite, poiché consente di avvicinare un notevole numero di potenziali clienti in pochi minuti, creando un’unica email.

Con una campagna di email marketing realizzata con cura, è possibile attirare l’attenzione degli utenti verso il proprio sito e i propri prodotti e trasformarli in potenziali clienti, oltre a personalizzare i contenuti in base al destinatario e fidelizzare i clienti già noti con messaggi realizzati su misura.

Utilizzare un software email marketing gratis è un’ottima soluzione per gestire l’intera procedura, realizzando newsletters ed email rapidamente e con facilità.

Il programma include un editor semplice e intuitivo che permette di creare in pochi minuti bellissime email in html perfettamente responsive, senza alcuna necessità di conoscere il codice, con la possibilità di scegliere il tema grafico preferito tra una vasta gamma di template preimpostati, oppure di realizzarne uno completamente nuovo. Sempre con la garanzia della perfetta conformità con le normative Gdpr.

Invio automatizzato e super veloce

Il software per le campagne di email marketing permette inoltre di gestire automaticamente gli invii, creando email personalizzate e uniche per i propri clienti. Alla campagna di email marketing è possibile abbinare landing pages realizzate su misura per attirare la curiosità e generare contatti.

Il programma offre una serie di strumenti adatti a pianificare strategie di marketing innovative, lavorando con una piattaforma perfettamente integrabile con i più noti e utilizzati CMS e sistemi di e-commerce. Sono disponibili diversi piani di iscrizione, tra cui la possibilità di utilizzare la versione gratuita.

Funzionalità innovative per gestire le campagne marketing

La piattaforma mette a disposizione degli utenti una serie di funzionalità avanzate, tra cui la realizzazione e gestione di campagne email e SMS, la creazione di landing pages e di messaggi pop up. È possibile creare le email utilizzando l’apposito editor drag & drop, definire l’invio in modalità personalizzata e creare statistiche e report.

Un ulteriore vantaggio offerto dalla piattaforma per email marketing è la possibilità di accedere a contenuti formativi di alta qualità. Sono disponibili tantissime risorse e materiale gratuito per approfondire la propria preparazione in fatto di campagne marketing: guide, tutorial, webinar, e-book, e molti altri contenuti aggiornati costantemente, per rimanere al passo con i tempi e conoscere tutte le novità del web marketing.

Imparare tutti i segreti del marketing online non è mai stato così facile, basta iscriversi alla piattaforma e scegliere la soluzione ideale per gestire al meglio le proprie campagne e la promozione della propria attività.

È disponibile anche un servizio specifico per l’e-commerce, che permette di inviare offerte e promozioni ai clienti più affezionati, offrire un messaggio di benvenuto a quelli acquisiti di recente e impostare l’invio di codici di sconto particolari in relazione all’entità degli acquisti.

Il sistema consente di monitorare i propri clienti, di recuperare coloro che hanno inserito articoli nel carrello per poi non proseguire nell’acquisto, di proporre offerte dedicate, così come di controllare i trend di vendita e verificare i risultati ottenuti elaborando una serie di statistiche.

Un prodotto senza dubbio utile per incrementare la propria strategia di vendita online.